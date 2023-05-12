Соперник Эрдогана Кылычдароглу на русском пригрозил РФ из-за вмешательства в выборы

Главный соперник действующего президента Турции на грядущих выборах главы государства, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу призвал Россию прекратить вмешиваться во внутреннюю политику Турции, если Москва хочет и дальше поддерживать хорошие отношения с Анкарой.

Соответствующее заявление на русском языке Кылычдароглу оставил на своей странице в Twitter.

— Дорогие русские друзья, Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая (14 мая в Турции должны состояться выборы, – Ред.), держите руки подальше от турецкого государства, – написал он.

Дорогие русские друзья,

Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Он добавил, что его позиция в предвыборной гонке по-прежнему выступает “за сотрудничество и дружбу” с Россией.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, в Турции пройдут президентские выборы. Кылычдароглу является главным оппонентом действующего президента Турции Реджепа Эрдогана.

Последние опросы, проведенные накануне президентских выборов, демонстрируют отставание Эрдогана от Кылычдароглу на более, чем 5%. По предварительным оценкам, турецкое государство ожидает второй тур выборов, который планируется на 28 мая.

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