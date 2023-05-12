Суперник Ердогана Киличдароглу російською пригрозив РФ через втручання у вибори
Головний суперник чинного президента Туреччини на прийдешніх виборах глави держави, лідер турецької опозиції Кемаль Киличдароглу закликав Росію припинити втручатися у внутрішню політику Туреччини, якщо Москва хоче й надалі підтримувати добрі відносини з Анкарою.
Відповідну заяву російською мовою Киличдароглу залишив на своїй сторінці у Twitter.
– Дорогі російські друзі, Ви стоїте за монтажами, змовами, контентом Deep Fake і записами, які вчора були викриті в цій країні. Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня (14 травня в Туреччині мають відбутися вибори, – Ред.), тримайте руки подалі від турецької держави, – написав він.
Дорогие русские друзья,
Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за…
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023
Він додав, що його позиція в передвиборчих перегонах, як і раніше, виступає “за співпрацю і дружбу” з Росією.
Нагадаємо, у неділю, 14 травня, в Туреччині відбудуться президентські вибори. Киличдароглу є головним опонентом чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана.
Останні опитування, проведені напередодні президентських виборів, демонструють відставання Ердогана від Киличдароглу на понад 5%. За попередніми оцінками, на турецьку державу очікує другий тур виборів, який планується на 28 травня.
Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.Владислав Круглов