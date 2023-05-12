Суперник Ердогана Киличдароглу російською пригрозив РФ через втручання у вибори

Головний суперник чинного президента Туреччини на прийдешніх виборах глави держави, лідер турецької опозиції Кемаль Киличдароглу закликав Росію припинити втручатися у внутрішню політику Туреччини, якщо Москва хоче й надалі підтримувати добрі відносини з Анкарою.

Відповідну заяву російською мовою Киличдароглу залишив на своїй сторінці у Twitter.

– Дорогі російські друзі, Ви стоїте за монтажами, змовами, контентом Deep Fake і записами, які вчора були викриті в цій країні. Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня (14 травня в Туреччині мають відбутися вибори, – Ред.), тримайте руки подалі від турецької держави, – написав він.

Дорогие русские друзья,

Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Він додав, що його позиція в передвиборчих перегонах, як і раніше, виступає “за співпрацю і дружбу” з Росією.

Нагадаємо, у неділю, 14 травня, в Туреччині відбудуться президентські вибори. Киличдароглу є головним опонентом чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Останні опитування, проведені напередодні президентських виборів, демонструють відставання Ердогана від Киличдароглу на понад 5%. За попередніми оцінками, на турецьку державу очікує другий тур виборів, який планується на 28 травня.

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