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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Выборы в Турции. Эрдоган отстает от главного соперника на пять процентных пунктов – исследование

Выборы в Турции. Эрдоган отстает от главного соперника на пять процентных пунктов – исследование
Фото: Getty Images

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов.

Об этом говорится в опросе, проведенном накануне президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, компанией Konda, сообщает агентство Reuters.

Согласно опросу, Реджепа Эрдогана поддерживают 43,7%, а Кылычдароглу — 49,3%. Это означает, что победителя определит второй тур, который должен состояться 28 мая.

Полученные социологические данные усилили впечатление, что Эрдоган столкнулся с самым серьезным вызовом за все время своего двадцатилетнего правления.

По данным опроса, проведенного 6-7 мая, еще один кандидат Синан Оган получил поддержку 4,8% избирателей, а Мухаррема Инче — 2,2%. Konda утверждает, что большинство их избирателей склоняются к голосованию за Кылычдароглу, лидера основной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP).

Отмечается, что президентские выборы в Турции состоятся через три месяца после разрушительного землетрясения, в результате которого в стране погибли более 50 тыс. человек и миллионы остались без крыши над головой.

Социологическая служба Konda, которая публично публикует только один опрос перед выборами, провела личные интервью с 3480 людьми в 35 провинциальных центрах.

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вибори президента, Реджеп Эрдоган, Туреччина
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