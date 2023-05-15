Выборы в Турции: после подсчета 70% голосов лидирует Эрдоган

В Турции в воскресенье, 14 мая, состоялись выборы президента. Избирательные участки закрылись в 17.00, после чего начался подсчет голосов.

На пост главы государства претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, единственный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от партийного блока Альянс АТА Синан Оган. Еще один оппозиционный кандидат Мухаррем Индже снялся с выборов 11 мая.

Результаты подсчета бюллетеней свидетельствуют, что Эрдоган имеет все шансы сохранить за собой президентское кресло. После обработки более 70% голосов он занимает первое место с результатом 51,1. Второе место у Кылычдароглу — 43,1%, третье у Огана — 5,3%.

В то же время, представители оппозиции заявили, что сейчас лидирует Кылычдароглу. Они предположили, что турецкое государственное информагентство Anadolu может сообщать предварительные цифры в пользу Эрдогана.

Как пишет CNN, мэры городов Анкара и Стамбул на пресс-конференции заявили, что предварительные результаты не отражают состояние гонки. Они говорят: “Кемаль Киличдароглу пока лидирует. Доверьтесь нам, поверьте нам”.

— В 2018 году, на выборах, на которых Эрдогана избрали президентом, он начал с 67%, а закончил с 52%. В 2019 году они снова начали высоко, но закончили с более низким показателем. Когда мы смотрим на эти показатели, мы можем легко сказать, что Кылычдароглу будет объявлен президентом сегодня вечером, мы верим в это, — сказал мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

Отметим, если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, второй тур состоится через две недели, 28 мая.

В недавнем опросе действующий президент Турции Эрдоган отставал от своего главного соперника Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов.

Источники: CNN , ЦИК Турции

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.