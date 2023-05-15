Вибори у Туреччині: після підрахунку 95,45% голосів лідирує Ердоган
У Туреччині у неділю, 14 травня, відбулися вибори президента. Виборчі дільниці закрилися о 17.00, після чого розпочався підрахунок голосів.
На посаду глави держави претендують чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, єдиний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу та кандидат від партійного блоку Альянс АТА Сінан Оган. Ще один опозиційний кандидат Мухаррем Індже знявся з виборів 11 травня.
Оновлено о 22.35. Результати підрахунку 85% бюлетенів свідчать, що Ердоган має всі шанси зберегти за собою президентське крісло або ж переможець визначиться у другому турі.
Наразі Ердоган набирає 50,1%, Киличдароглу має 44,1%, а Огана – 5,3%.
Після опрацювання понад 70% голосів чинний президент Туреччини лідирував з результатом 51,1. Друге місце у Киличдароглу – 43,1%, третє в Огана – 5,3%.
Водночас, представники опозиції заявили, що наразі лідирує Киличдароглу. Вони припустили, що турецьке державне інформагентство Anadolu може повідомляти попередні цифри на користь Ердогана.
Як пише CNN, мери міст Анкара та Стамбул на пресконференції заявили, що попередні результати не відображають стан перегонів. Вони кажуть: “Кемаль Киличдароглу наразі лідирує. Довіртеся нам, повірте нам”.
Ердогана чекають натовпи біля штаб-квартири партії в Анкарі
Біля штаб-квартири в столиці Туреччини Анкарі зібрався натовп. Очікується, що найближчим часом Ердоган виступить там з промовою.
Balkon hazır. Millet liderini bekliyor. �� pic.twitter.com/LH8jcebRal
— AK Parti (@Akparti) May 14, 2023
Оброблено 95,45% бюлетнів
Вже підраховано 93% голосів виборців. Ердоган продовжує лідирувати, але не долає 50% бар’єру.
- Ердоган – 49,6;
- Киличдароглу – 44,6;
- Оган – 5,3.
Якщо жоден із кандидатів не набере понад 50%, то 28 травня відбудеться другий тур.
Телеканал CNN повідомляє, що на вулицях Стамбула стихла музика та радісні усмішки на обличчях прихильників Ердогана після того, як стало відомо, що чинний президент у відсотковому значенні опустився нижче межі у 50.
— Тиша заполонила натовп, який лише кілька годин тому радів першим повідомленням, які показали, що Ердоган має комфортну перевагу, – описує ситуацію CNN.
Прихильники Ердогана не приховують розчарування, але кажуть, що вже у другому турі, якщо цьому судилося статися, вони очікують на великий відрив чинного президента.
Голова Вищої виборчої ради Туреччини, яка оголосить остаточні цифри, заявив, що наразі до системи введено трохи більше 47% голосів всередині країни та 12,6% голосів з-за кордону.
Ахмет Єнер також відкинув звинувачення з боку опозиції в тому, що Вища виборча рада затримує оприлюднення результатів.
— Зараз немає ніяких збоїв або затримок у введенні даних, яке здійснює Вища виборча рада, – сказав він, додавши, що дані виборчих комісій передаються політичним партіям “миттєво”.
Він додав, що результати з виборчих дільниць надходять до окружних виборчих рад, а звідти – до обласних виборчих рад. Саме так дані вносяться до системи.
Після підрахунку 92% бюлетенів ситуація така:
- Ердоган набирає 49,8%;
- Киличдароглу – 44,5%;
- Оган – 5,3%.
У Стамбулі прихильники Ердогана та опозиції вийшли на вулиці після підрахунку 90% голосів.
Вони розмахують прапорами Туреччини, а з колонок лунає музика.
Close to second round: over 90% of ballots counted in Turkey
Erdogan won 50.01% of the vote.
Supporters of the opposition and the current government take to the streets of Istanbul. pic.twitter.com/9Var9RNpvO
— Spriter (@Spriter99880) May 14, 2023
Після підрахунку 89% голосів в Ердогана межа підтримки впала нижче 50%. Це означає, що, ймовірно, на виборах у Туреччині буде другий тур. У Киличдароглу зараз 44,4%.
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