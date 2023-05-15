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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вибори у Туреччині: після підрахунку 95,45% голосів лідирує Ердоган

Ключові події
02:04
Ердогана чекають натовпи біля штаб-квартири партії в Анкарі
01:33
Оброблено 95,45% бюлетнів
Вибори у Туреччині: після підрахунку 95,45% голосів лідирує Ердоган
Фото: Getty Images
14 Травня, 23:23

У Туреччині у неділю, 14 травня, відбулися вибори президента. Виборчі дільниці закрилися о 17.00, після чого розпочався підрахунок голосів.

На посаду глави держави претендують чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, єдиний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу та кандидат від партійного блоку Альянс АТА Сінан Оган. Ще один опозиційний кандидат Мухаррем Індже знявся з виборів 11 травня.

Оновлено о 22.35. Результати підрахунку 85% бюлетенів свідчать, що Ердоган має всі шанси зберегти за собою президентське крісло або ж переможець визначиться у другому турі.

Наразі Ердоган набирає 50,1%, Киличдароглу має 44,1%, а Огана – 5,3%.

Вибори у Туреччині: перші результати підрахунку голосів Скриншот: ЦВК Туреччини

Після опрацювання понад 70% голосів чинний президент Туреччини лідирував з результатом 51,1. Друге місце у Киличдароглу – 43,1%, третє в Огана – 5,3%.

Водночас, представники опозиції заявили, що наразі лідирує Киличдароглу. Вони припустили, що турецьке державне інформагентство Anadolu може повідомляти попередні цифри на користь Ердогана.

Як пише CNN, мери міст Анкара та Стамбул на пресконференції заявили, що попередні результати не відображають стан перегонів. Вони кажуть: “Кемаль Киличдароглу наразі лідирує. Довіртеся нам, повірте нам”.

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15 Травня, 2:04

Ердогана чекають натовпи біля штаб-квартири партії в Анкарі

Біля штаб-квартири в столиці Туреччини Анкарі  зібрався натовп. Очікується, що найближчим часом Ердоган виступить там з промовою.

 

15 Травня, 1:33

Оброблено 95,45% бюлетнів

За даними державного турецького агентства Anadolu, оброблено 95,45% бюлетнів, Ердоган набирає 49,5% голос, а його основний суперник Киличдароглу – 44,79%.

Вибори у Туреччині

При чому на закордонних дільницях очевидну перевагу має Киличдароглу.

Вибори у Туреччині - підрахунок голосів за кордоном

15 Травня, 0:21

Вже підраховано 93% голосів виборців. Ердоган продовжує лідирувати, але не долає 50% бар’єру.

  • Ердоган – 49,6;
  • Киличдароглу – 44,6;
  • Оган – 5,3.

Якщо жоден із кандидатів не набере понад 50%, то 28 травня відбудеться другий тур.

15 Травня, 0:15

Телеканал CNN повідомляє, що на вулицях Стамбула стихла музика та радісні усмішки на обличчях прихильників Ердогана після того, як стало відомо, що чинний президент у відсотковому значенні опустився нижче межі у 50.

— Тиша заполонила натовп, який лише кілька годин тому радів першим повідомленням, які показали, що Ердоган має комфортну перевагу, – описує ситуацію CNN.

Прихильники Ердогана не приховують розчарування, але кажуть, що вже у другому турі, якщо цьому судилося статися, вони очікують на великий відрив чинного президента.

14 Травня, 23:49

Голова Вищої виборчої ради Туреччини, яка оголосить остаточні цифри, заявив, що наразі до системи введено трохи більше 47% голосів всередині країни та 12,6% голосів з-за кордону.

Ахмет Єнер також відкинув звинувачення з боку опозиції в тому, що Вища виборча рада затримує оприлюднення результатів.

— Зараз немає ніяких збоїв або затримок у введенні даних, яке здійснює Вища виборча рада, – сказав він, додавши, що дані виборчих комісій передаються політичним партіям “миттєво”.

Він додав, що результати з виборчих дільниць надходять до окружних виборчих рад, а звідти – до обласних виборчих рад. Саме так дані вносяться до системи.

14 Травня, 23:44

Після підрахунку 92% бюлетенів ситуація така:

  • Ердоган набирає 49,8%;
  • Киличдароглу – 44,5%;
  • Оган – 5,3%.
Вибори у Туреччині: перші результати підрахунку голосів

Скриншот: ЦВК Туреччини

14 Травня, 23:41

У Стамбулі прихильники Ердогана та опозиції вийшли на вулиці після підрахунку 90% голосів.

Вони розмахують прапорами Туреччини, а з колонок лунає музика.

14 Травня, 23:21

Після підрахунку 89% голосів в Ердогана межа підтримки впала нижче 50%. Це означає, що, ймовірно, на виборах у Туреччині буде другий тур. У Киличдароглу зараз 44,4%.

Реджеп Ердоган, Туреччина
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