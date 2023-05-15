Вибори у Туреччині: після підрахунку 95,45% голосів лідирує Ердоган

У Туреччині у неділю, 14 травня, відбулися вибори президента. Виборчі дільниці закрилися о 17.00, після чого розпочався підрахунок голосів.

На посаду глави держави претендують чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, єдиний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу та кандидат від партійного блоку Альянс АТА Сінан Оган. Ще один опозиційний кандидат Мухаррем Індже знявся з виборів 11 травня.

Оновлено о 22.35. Результати підрахунку 85% бюлетенів свідчать, що Ердоган має всі шанси зберегти за собою президентське крісло або ж переможець визначиться у другому турі.

Наразі Ердоган набирає 50,1%, Киличдароглу має 44,1%, а Огана – 5,3%.

Скриншот: ЦВК Туреччини

Після опрацювання понад 70% голосів чинний президент Туреччини лідирував з результатом 51,1. Друге місце у Киличдароглу – 43,1%, третє в Огана – 5,3%.

Водночас, представники опозиції заявили, що наразі лідирує Киличдароглу. Вони припустили, що турецьке державне інформагентство Anadolu може повідомляти попередні цифри на користь Ердогана.

Як пише CNN, мери міст Анкара та Стамбул на пресконференції заявили, що попередні результати не відображають стан перегонів. Вони кажуть: “Кемаль Киличдароглу наразі лідирує. Довіртеся нам, повірте нам”.