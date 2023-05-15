Должны быть готовы ко всем сценариям: Тихановская о слухах насчет здоровья Лукашенко
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, нужно быть готовыми к любым сценариям на фоне слухов о проблемах со здоровьем самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.
Она отметила, что о состоянии здоровья Лукашенко сейчас ходит много слухов.
— Для нас это означает лишь одно: мы должны быть хорошо подготовлены к каждому сценарию. Вернуть Беларусь на путь демократии и предотвратить вмешательство России, — написала она.
Тихановская подытожила, что сейчас нужно, чтобы международное сообщество было проактивным и быстрым.
There are many rumors about the dictator Lukashenka’s health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ
— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 15, 2023
Александр Лукашенко стал меньше участвовать в публичных мероприятиях. Последний раз его видели на параде в Москве 9 мая. После его окончания он сразу же вернулся в Минск и не участвовал в остальных мероприятиях в России.
По случаю Дня государственного флага, герба и гимна Беларуси в Минске планировалось выступление Лукашенко, но он на публике так и не появился.
13 мая сообщалось, что Александр Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах. Во время его визита в больницу перекрыли все подъезды, а вдоль дорог стояли силовики.
Фото: пресс-служба Светланы Тихановской
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко