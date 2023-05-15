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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Должны быть готовы ко всем сценариям: Тихановская о слухах насчет здоровья Лукашенко

Світлана Тихановська

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, нужно быть готовыми к любым сценариям на фоне слухов о проблемах со здоровьем самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

Она отметила, что о состоянии здоровья Лукашенко сейчас ходит много слухов.

— Для нас это означает лишь одно: мы должны быть хорошо подготовлены к каждому сценарию. Вернуть Беларусь на путь демократии и предотвратить вмешательство России, — написала она.

Тихановская подытожила, что сейчас нужно, чтобы международное сообщество было проактивным и быстрым.

Александр Лукашенко стал меньше участвовать в публичных мероприятиях. Последний раз его видели на параде в Москве 9 мая. После его окончания он сразу же вернулся в Минск и не участвовал в остальных мероприятиях в России.

По случаю Дня государственного флага, герба и гимна Беларуси в Минске планировалось выступление Лукашенко, но он на публике так и не появился.

13 мая сообщалось, что Александр Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах. Во время его визита в больницу перекрыли все подъезды, а вдоль дорог стояли силовики.

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Фото: пресс-служба Светланы Тихановской

Беларусь, Олександр Лукашенко, Светлана Тихановская
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