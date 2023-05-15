Маємо бути готові до всіх сценаріїв: Тихановська про чутки щодо здоров’я Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв на тлі чуток про проблеми зі здоров’ям самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Вона зазначила, що про стан здоров’я Лукашенка зараз ходить багато чуток.

– Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до кожного сценарію. Повернути Білорусь на шлях демократії та запобігти втручанню Росії, – написала вона.

Тихановська підсумувала, що зараз потрібно, щоб міжнародна спільнота була проактивною та швидкою.

There are many rumors about the dictator Lukashenka’s health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 15, 2023

Олександр Лукашенко став менше брати участі у публічних заходах. Востаннє його бачили на параді у Москві 9 травня. Після його закінчення він відразу ж повернувся до Мінська та не брав участі у решті заходів у Росії.

З нагоди Дня державного прапора, герба та гімну Білорусі у Мінську планувався виступ Лукашенка, але він на публіці так і не з’явився.

13 травня повідомлялося, що Олександр Лукашенко приїхав у президентську клініку в Дроздах. Під час його візиту до лікарні перекрили всі під’їзди, а вздовж доріг стояли силовики.

Фото: пресслужба Світлани Тихановської

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