Маємо бути готові до всіх сценаріїв: Тихановська про чутки щодо здоров’я Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв на тлі чуток про проблеми зі здоров’ям самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Вона зазначила, що про стан здоров’я Лукашенка зараз ходить багато чуток.

Тихановська підсумувала, що зараз потрібно, щоб міжнародна спільнота була проактивною та швидкою.

There are many rumors about the dictator Lukashenka’s health. For us, it means only one thing: we should be well prepared for every scenario. To turn Belarus on the path to democracy & to prevent Russia from interfering. We need the international community to be proactive & fast. pic.twitter.com/qfnsnPYBMZ

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 15, 2023