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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Маємо бути готові до всіх сценаріїв: Тихановська про чутки щодо здоров’я Лукашенка

Світлана Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв на тлі чуток про проблеми зі здоров’ям самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Вона зазначила, що про стан здоров’я Лукашенка зараз ходить багато чуток.

Для нас це означає лише одне: ми повинні бути добре підготовлені до кожного сценарію. Повернути Білорусь на шлях демократії та запобігти втручанню Росії, – написала вона.

Тихановська підсумувала, що зараз потрібно, щоб міжнародна спільнота була проактивною та швидкою.

Олександр Лукашенко став менше брати участі у публічних заходах. Востаннє його бачили на параді у Москві 9 травня. Після його закінчення він відразу ж повернувся до Мінська та не брав участі у решті заходів у Росії.

З нагоди Дня державного прапора, герба та гімну Білорусі у Мінську планувався виступ Лукашенка, але він на публіці так і не з’явився.

13 травня повідомлялося, що Олександр Лукашенко приїхав у президентську клініку в Дроздах. Під час його візиту до лікарні перекрили всі під’їзди, а вздовж доріг стояли силовики.

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Фото: пресслужба Світлани Тихановської

Білорусь, Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська
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