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Вдоль дорог стояли силовики: Лукашенко приехал в президентскую клинику — СМИ

Вдоль дорог стояли силовики: Лукашенко приехал в президентскую клинику — СМИ
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах. Во время его визита в больницу перекрыли все подъезды, а вдоль дорог стояли силовики.

Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн.

В сообщении говорится, что 13 мая около 19:00 Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр в Беларуси, расположенный на берегу водохранилища Дрозды.

После проезда кортежа Лукашенко все проезды к клинике вскоре открыли. Этот визит в больницу состоялся на фоне слухов об ухудшении состояния его здоровья.

Что известно о состоянии здоровья Лукашенко

После появления Лукашенко на параде в Москве 9 мая начали появляться слухи об ухудшении состояния его здоровья, поскольку он едва передвигался и сразу после мероприятия быстро вернулся домой.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сослался на сильную занятость Лукашенко. Но впоследствии журналистам стало известно, что он почти не появляется на публике в последнее время, а точнее с начала мая.

Известно, что в случае смерти Лукашенко власть должна перейти к главе Верхней палаты парламента Республики Беларусь Наталье Кочановой.

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Беларусь, Лікарні, Олександр Лукашенко
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