Вдоль дорог стояли силовики: Лукашенко приехал в президентскую клинику — СМИ
Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах. Во время его визита в больницу перекрыли все подъезды, а вдоль дорог стояли силовики.
Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн.
В сообщении говорится, что 13 мая около 19:00 Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр в Беларуси, расположенный на берегу водохранилища Дрозды.
После проезда кортежа Лукашенко все проезды к клинике вскоре открыли. Этот визит в больницу состоялся на фоне слухов об ухудшении состояния его здоровья.
Что известно о состоянии здоровья Лукашенко
После появления Лукашенко на параде в Москве 9 мая начали появляться слухи об ухудшении состояния его здоровья, поскольку он едва передвигался и сразу после мероприятия быстро вернулся домой.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сослался на сильную занятость Лукашенко. Но впоследствии журналистам стало известно, что он почти не появляется на публике в последнее время, а точнее с начала мая.
Известно, что в случае смерти Лукашенко власть должна перейти к главе Верхней палаты парламента Республики Беларусь Наталье Кочановой.