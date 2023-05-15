Самой неотложной задачей НАТО является обеспечение победы Украины — Столтенберг

Обеспечение победы Украины в войне с Россией является самой неотложной задачей организации Североатлантического договора.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Копенгагенском саммите по вопросам демократии в понедельник, 15 мая.

— Самой неотложной задачей сейчас является обеспечение победы Украины — чтобы президент Путин не выиграл эту войну, — сказал Столтенберг.

Он уточнил, что по сути, задача НАТО заключается в том, чтобы поддержать Украину, как это делают союзники по НАТО и сам блок уже больше года. По его словам, также не допустить эскалации этой войны за пределами Украины.

По мнению Столтенберга, сейчас нет смысла обсуждать, когда и как Украина может стать членом НАТО, пока она не победит в войне.

Генсек рассказал, что ожидает от саммита блока в Вильнюсе согласования многолетней программы для Украины, в которой будет заложено, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и техники советских времен к стандартным доктринам и технике НАТО.

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