Самой неотложной задачей НАТО является обеспечение победы Украины — Столтенберг
Обеспечение победы Украины в войне с Россией является самой неотложной задачей организации Североатлантического договора.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Копенгагенском саммите по вопросам демократии в понедельник, 15 мая.
— Самой неотложной задачей сейчас является обеспечение победы Украины — чтобы президент Путин не выиграл эту войну, — сказал Столтенберг.
Он уточнил, что по сути, задача НАТО заключается в том, чтобы поддержать Украину, как это делают союзники по НАТО и сам блок уже больше года. По его словам, также не допустить эскалации этой войны за пределами Украины.
По мнению Столтенберга, сейчас нет смысла обсуждать, когда и как Украина может стать членом НАТО, пока она не победит в войне.
Генсек рассказал, что ожидает от саммита блока в Вильнюсе согласования многолетней программы для Украины, в которой будет заложено, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и техники советских времен к стандартным доктринам и технике НАТО.
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