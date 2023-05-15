Найнагальнішим завданням НАТО є забезпечення перемоги України – Столтенберг

Забезпечення перемоги України у війні з Росією є найнагальнішим завданням організації Північноатлантичного договору.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Копенгагенському саміті з питань демократії у понеділок, 15 травня.

— Найнагальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України – щоб президент Путін не виграв цю війну, – сказав Столтенберг.

Він уточнив, що по суті, завдання НАТО полягає в тому, щоб підтримати Україну, як це роблять союзники з НАТО і сам блок вже більше року. За його словами, також не допустити ескалації цієї війни за межами України.

На думку Столтенберга, зараз немає сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом НАТО, поки вона не переможе у війні.

Генсек розповів, що очікує від саміту блоку у Вільнюсі узгодження багаторічної програми для України, в якій буде закладено, як допомогти Україні перейти від стандартів, доктрин і техніки радянських часів до стандартних доктрин і техніки НАТО.

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