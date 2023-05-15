Сначала должна победить в войне: Столтенберг о будущем членстве Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сейчас нет смысла обсуждать, когда и как Украина может стать членом организации Североатлантического договора, пока она не победит в войне.

Об этом он сказал в интервью на Копенгагенском саммите по вопросам демократии.

По его словам, во время саммита НАТО союзники пошлют очень четкий сигнал о поддержке Украины, и это будет проявляться разными способами.

— Что касается членства. Я ожидаю, что союзники по НАТО скажут, что Украина станет членом блока. Об этом было заявлено несколько раз. Украина имеет право выбирать свой собственный путь. Не Москва должна решать, что Украина может делать, а Украина должна решать. А вопрос членства будут решать союзники по НАТО… и, конечно, двери НАТО остаются открытыми, — сказал генсек.

На саммите он ожидает согласования многолетней программы для Украины. В ней будет заложено, как помочь Украине перейти от стандартов, доктрин и техники советских времен к стандартным доктринам и технике НАТО, чтобы стать полностью оперативно совместимой с НАТО.

По словам Столтенберга, это поможет Украине продвигаться к членству в НАТО. Он также выразил уверенность, что все члены организации скажут, что самой неотложной задачей сейчас является обеспечение победы Украины.

— Потому что только если Украина победит как суверенная независимая страна в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом альянса, — добавил генсек.

21 апреля стало известно, что Владимир Зеленский принял приглашение генсека НАТО Йенса Столтенберга принять участие в саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле.

Источник : The Guardian

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