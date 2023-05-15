В Грузии планируют возобновить авиарейсы из России с 17 мая: выдано первое разрешение

Россия и Грузия планируют возобновить авиасообщение между странами, несмотря на предупреждения со стороны Соединенных Штатов.

Как заявил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили, первый рейс состоится 17 мая.

Он заверил, что ни одна из попавших под санкции авиакомпаний не сможет летать в Грузию.

— По данным на этот раз, пять авиакомпаний подали заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией. Среди них грузинская авиакомпания Georgian Airways. Мы проанализировали примеры всех стран, в которые авиакомпании РФ выполняют рейсы, а значит, в параллельном режиме упомянутые авиакомпании работают и в России, и можно сказать, что мы приняли самое жесткое решение. Это означает, что ни одна из авиакомпаний, попавших под санкции по черному списку стран Европы, ни один из самолетов, поддержка которых прекращена производителем, не полетит в Грузию, — сказал он.

Давиташвили добавил, что сегодня у грузинской стороны существуют соответствующие критерии для подачи заявки на выполнение рейса.

— И авиакомпания, желающая выполнить рейс, должна соответствовать этим критериям. Как я уже говорил, уже получены заявки пяти авиакомпаний, из них проверка одной уже завершена, это авиакомпания Азимут, которая сможет выполнять рейсы с 17 мая, — сказал он.

Глава агентства гражданской авиации Грузии уточнил, что разрешение для авиакомпании Азимут было выдано сегодня, 15 мая.

Накануне российский диктатор Владимир Путин решил отменить визовый режим для граждан Грузии, а грузины с 15 мая смогут посещать Россию с туристической целью сроком до 90 дней без оформления виз. Власти Украины назвали это “сделкой с дьяволом”.

После того, как стало известно о возобновлении авиарейсов с РФ, под зданием МИД Грузии начался протест против прямого авиасообщения со страной-агрессором.

В свою очередь Госдеп США ранее предостерегал Грузию от углубления отношений с Россией на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Вашингтон даже заявил о возможности введения санкций против авиакомпаний из Грузии, если Тбилиси решит возобновить перелеты в Россию.

Источник: Imedinews

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