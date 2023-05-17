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Зерновая сделка до сих пор в подвешенном состоянии, последнее судно с кукурузой покинуло Украину

зерновий коридор зерно
Фото: УНИАН

В среду, 17 мая, последнее судно вышло из украинского порта в рамках соглашения, обеспечивающего безопасный экспорт украинского зерна по Черному морю. Уже завтра Россия может выйти из договора.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя ООН.

Указано, что судно DSM Capella вышло из порта Черноморск с 30 000 тоннами кукурузы и направилось в Турцию.

Зерновое соглашение 22 июля прошлого года подписали Украина, Турция и ООН. Отдельный аналогичный документ подписала РФ. Позже инициатива была продолжена. В то же время страна-агрессор систематически блокирует деятельность зернового коридора, искусственно создавая очереди судов.

Сейчас РФ угрожает заблокировать зерновой коридор после конца срока действия соглашения — 18 мая.

На днях в МИД Турции заявили, что Черноморская зерновая инициатива может быть продлена еще на два месяца.

В то же время в украинском МИД информировали, что Украина получает противоречивые сигналы относительно будущего зерновой сделки: сложилась “подвешенная ситуация” из-за манипуляций РФ.

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Зерновая сделка до сих пор в подвешенном состоянии, последнее судно с кукурузой покинуло Украину

Источник: Reuters
Война в Украине, Россия, Украина, Черноморская зерновая инициатива
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