Борются с путинским режимом: что известно о легионе Свобода России
22 мая 2023 года добровольцы легиона Свобода России записали видеообращение к своим гражданам, чтобы те пробуждались от диктатуры Кремля и боролись за свободную от Путина Россию.
Также добровольцы легиона сообщили, что возвращаются домой, и призвали жителей приграничных регионов не сопротивляться и не бояться их.
В легионе Свобода России заявили, что их подразделения и Российский добровольческий корпус якобы уже заняли населенный пункт Козинка Белгородской области, а в Грайворон заходят передовые отряды. А первые флаги свободной России уже встретили рассвет над “освобожденными городами”.
Факты ICTV узнавали, что известно о добровольческом легионе Свобода России, когда был сформирован и какие задачи возложены на бойцов.
Легион Свобода России: что это за формирование
По открытой информации, легион Свобода России — российский легион Вооруженных сил Украины.
Сформирован он был в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время полномасштабной войны. Вторым таким подразделением является Российский добровольческий корпус, созданный в августе 2022.
Свобода России принадлежит к Интернациональному легиону ТрО Украины.
В легион входят бывшие военнослужащие Вооруженных сил РФ и другие россияне. По некоторым источникам, в легионе также есть белорусы, не имевшие опыта службы в регулярных войсках.
Идеология и символика
Добровольцы легиона используют на шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ.
По словам самих бойцов, бело-сине-белый флаг — это флаг свободной России.
Как утверждают участники объединения, легион Свобода России был создан для борьбы с путинским режимом.
Что же касается зарплат бойцов легиона, то один из добровольцев в интервью на украинском YouTube-канале PRESSING сообщил, что пищевые продукты, заработную плату и оружие они получают от украинской стороны.
— Свобода России входит в Интернациональный легион ТрО Украины, который в свою очередь подчиняется ГУР. Поэтому мы получаем необходимое пищевое и денежное обеспечение, — добавил доброволец легиона.
История создания легиона Свобода России
Дата создания легиона — 11 марта 2022 года. Когда бойцы армии РФ добровольно перешли на сторону Украины, была сформирована рота легиона (более 100 человек).
По словам командира роты, 27 февраля с помощью сотрудников СБУ они перешли на украинскую сторону, чтобы защитить украинцев от настоящих фашистов.
Первые добровольцы легиона начали индивидуальную подготовку в конце марта 2022 года. В частности, личный состав легиона под руководством инструкторов из ВСУ изучил особенности работы шведско-британской переносной противотанковой управляемой ракеты малой дальности NLAW.
Что известно о бойцах и специальных задачах легиона Свобода России
В открытом доступе такой информации нет, она засекречена. Поскольку большинство бойцов легиона — это бывшие военные ВС РФ, ради своей безопасности они не разглашают личную информацию.
Фото: Легион Свобода России