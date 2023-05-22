В Беларуси помиловали экс-редактора Nexta Протасевича

В Беларуси помиловали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Об этом сообщило государственное агентство Беларуси БЕЛТА.

— Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто замечательная новость, — сказал Протасевич журналистам.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Его признали виновным в “публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях”.

Напомним, в мае 2021 года задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Для этого власти Беларуси посадили самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борт поступило ложное сообщение о минировании, после чего самолет в сопровождении белорусских истребителей заставили приземлиться в аэропорту Минска.

Власти многих стран Европы признали инцидент захватом пассажирского борта ради задержания Протасевича. После этого европейским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Источник: БЕЛТА

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