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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Білорусі помилували ексредактора Nexta Протасевича

Роман Протасевич
Фото: Getty Images

У Білорусі помилували колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Про це повідомило державне агенство Білорусі БЕЛТА.

— Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина, – сказав Протасевич журналістам.

3 травня Мінський обласний суд засудив Протасевича до восьми років колонії. Його визнали винним у “публічних закликах до захоплення державної влади, актів тероризму, образи президента, поширення свідомо неправдивих відомостей про Білорусь та інші злочини”.

Нагадаємо, у травні 2021 року затримав Протасевича та його дівчину, росіянку Софію Сапегу. Для цього влада Білорусі посадила літак компанії Ryanair, що прямував із Афін до Вільнюса. На борт надійшло хибне повідомлення про мінування, після чого літак у супроводі білоруських винищувачів змусили приземлитися в аеропорту Мінська.

Влада багатьох країн Європи визнала інцидент захопленням пасажирського борту заради затримання Протасевича. Після цього європейським авіакомпаніям заборонили польоти у повітряному просторі Білорусі.

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Літак Ryanair

Джерело: БЕЛТА

Білорусь, Роман Протасевич
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