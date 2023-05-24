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Готовьтесь к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет – польский генерал

Готовьтесь к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет – польский генерал
Фото: Getty Images

В Беларуси возможно реальное вооруженное восстание.

Такое мнение выразил бывший командующий Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак и призвал Варшаву готовиться к такому сценарию.

Он отмечает, что в случае успеха контрнаступления ВСУ вооруженные белорусы, которые сейчас борются на стороне украинских сил, могут инициировать свержение режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Готовьтесь к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Дело в том, что мы не должны проспать этот момент. Мы должны быть готовы поддержать те войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, так же, как мы помогаем украинцам, – сказал в эфире телеканала Polsat Скшипчак.

Генерал утверждает, что белорусский народ поддержит добровольцев, которые сейчас воюют в Украине, и “пойдет против Лукашенко с энтузиазмом”.

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— У него больше нет военного потенциала, чтобы предотвратить такое восстание. Россия ему не очень поможет, потому что у нее будут свои проблемы, – добавил он, призвав польские власти готовиться к массовому наплыву белорусов в Польшу в случае восстания.

Беларусь, Война в Украине
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