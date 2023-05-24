Готуйтеся до повстання у Білорусі, бо воно станеться – польський генерал

У Білорусі можливе реальне збройне повстання.

Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак і закликав Варшаву готуватися до такого сценарію.

Він зазначає, що у разі успіху контрнаступу ЗСУ озброєні білоруси, які нині борються на боці українських сил, можуть ініціювати повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

– Готуйтеся до повстання у Білорусі, бо воно станеться. Справа в тому, що ми не повинні проспати цей момент. Ми маємо бути готові підтримати ті війська, які проводитимуть операцію проти Лукашенка. У нас є причини допомагати їм, як ми допомагаємо українцям, – сказав в ефірі телеканалу Polsat Скшипчак.

Генерал стверджує, що білоруський народ підтримає добровольців, які зараз воюють в Україні, та “піде проти Лукашенка з ентузіазмом”.

– У нього більше немає військового потенціалу, щоб запобігти такому повстанню. Росія йому не дуже допоможе, бо матиме свої проблеми, – додав він, закликавши польську владу готуватися до масового напливу білорусів до Польщі у разі повстання.

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