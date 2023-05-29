ОБСЕ грозит распад из-за позиции РФ и Беларуси – МИД Финляндии
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может распасться из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в организации в следующем году, то есть до председательства Финляндии в 2025 году.
Об этом в комментарии местному изданию Yle заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
— Если в 2024 году не будет председателя и консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации, — подчеркнул дипломат.
Председательство в ОБСЕ происходит на ротационной основе. Обычно нового председателя утверждают все 57 государств-членов. В 2024 году очередь за Эстонией, однако РФ и Беларусь не поддерживают ее кандидатуру. Поэтому организации грозит кризис в течение следующих шести месяцев.
В январе в МИД Украины заявили, что единственный путь спасти Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — исключение из ее состава страны-агрессора России.
Источник: Yle
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