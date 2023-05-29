ОБСЄ загрожує розпад через позицію РФ і Білорусі – МЗС Фінляндії

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) може розпастися через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії в організації наступного року, тобто до головування Фінляндії у 2025 році.

Про це в коментарі місцевому виданню Yle заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

– Якщо у 2024 році не буде голови та консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації, – наголосив дипломат.

Головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі. Зазвичай нового голову затверджують усі 57 держав-членів. У 2024 році черга за Естонією, проте РФ і Білорусь не підтримують її кандидатури. Тож організації загрожує криза протягом наступних шести місяців.

У січні в МЗС України заявили, що єдиний шлях врятувати Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – виключити з її складу країну-агресора Росію.

Джерело: Yle

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