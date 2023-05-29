Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ОБСЄ загрожує розпад через позицію РФ і Білорусі – МЗС Фінляндії

ОБСЄ загрожує розпад через позицію РФ і Білорусі – МЗС Фінляндії
Фото: УНІАН

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) може розпастися через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії в організації наступного року, тобто до головування Фінляндії у 2025 році.

Про це в коментарі місцевому виданню Yle заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

– Якщо у 2024 році не буде голови та консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації, – наголосив дипломат.

Головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі. Зазвичай нового голову затверджують усі 57 держав-членів. У 2024 році черга за Естонією, проте РФ і Білорусь не підтримують її кандидатури. Тож організації загрожує криза протягом наступних шести місяців.

У січні в МЗС України заявили, що єдиний шлях врятувати Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – виключити з її складу країну-агресора Росію.

Читайте також
Вивезення Росією дітей з України є воєнним злочином: висновок Московського механізму ОБСЄ
ОБСЄ загрожує розпад через позицію РФ і Білорусі – МЗС Фінляндії

Джерело: Yle

Білорусь, Війна в Україні, Естонія, ОБСЄ, Російська агресія, Росія, Фінляндія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Відстежує та знищує об’єкти на відстані до 300 км: що відомо про РЗК С-300
ОБСЄ загрожує розпад через позицію РФ і Білорусі – МЗС Фінляндії
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
ОБСЄ загрожує розпад через позицію РФ і Білорусі – МЗС Фінляндії
У Києві знову гучно: пролунало декілька вибухів
Вибух
Лиманський напрямок. Сирський обговорив із бійцями завдання для контрнаступу
Сирський
Відео
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія

Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.05.2023)
ОБСЄ загрожує розпад через позицію РФ і Білорусі – МЗС Фінляндії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.05.2023)
ОБСЄ загрожує розпад через позицію РФ і Білорусі – МЗС Фінляндії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.05.2023)
ОБСЄ загрожує розпад через позицію РФ і Білорусі – МЗС Фінляндії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.05.2023)
ОБСЄ загрожує розпад через позицію РФ і Білорусі – МЗС Фінляндії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь