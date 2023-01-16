Январь, 16 в 17:39

Единственным путем спасти Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является исключение страны-агрессора России из ее состава.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой ОБСЕ Буяром Османи в Киеве.

Кулеба отметил, что Россию также нужно лишить возможности влиять на решения внутри ОБСЕ.

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– Мы считаем, что единственный путь спасти ОБСЕ – это избавиться от России в ее составе. А пока мы придем к этой точке, нужно делать все для того, чтобы лишать РФ возможности влиять на те или иные процессы и решения, принимаемые внутри организации, — подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что до полного исключения РФ из состава организации еще предстоит пройти определенный путь. В то же время, минимизация негативного влияния агрессора на деятельность ОБСЕ уже происходит.

Кулеба напомнил, что РФ еще до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года совершила атаки на Хельсинкский заключительный акт. Этот документ был подписан в 1975 году в Хельсинки (Финляндия). Он определил принципы отношений и мирного сосуществования стран на континенте. ОБСЕ в своей деятельности руководствуется этим актом.

В то же время РФ, по словам Кулебы, после 24 февраля ежедневно “систематически разрушает каждую его букву”.

– Все, что она делает, направлено на подрыв этого основополагающего документа и на подрыв ОБСЕ, – сообщил министр.

Кулеба призвал главу ОБСЕ обратить внимание на проблему похищения оккупантами украинских детей и их принудительного усыновления в РФ. По словам главы МИД, институты ОБСЕ могли бы сыграть немаловажную роль в этом вопросе.

Еще в июне прошлого года Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ приостановить полномочия РФ в организации, учитывая войну в Украине.

А в начале декабря заседание совета министров ОБСЕ впервые прошло без представителя РФ.