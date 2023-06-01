Макрон не исключает, что Путина не будут судить в Гааге ради мирных переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российского диктатора Владимира Путина, возможно, не удастся отправить в Гаагу, если он останется единственным человеком, с которым придется вести переговоры о прекращении войны.

Об этом он сказал во время конференции лидеров ЕС в Молдове, сообщает британская газета The Guardian.

— Если через несколько месяцев у нас появится окно для переговоров, то вопрос будет стоять между судом и переговорами, и вам придется вести переговоры с лидерами, которых вы имеете де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетом, — сказал Макрон.

Он добавил, что тогда возникнет сложное положение — “Я хочу, чтобы вы сели в тюрьму, но вы — единственный, с кем я могу вести переговоры”.

Макрон также заявил, что Россия потеряла всякую легитимность, но если будущее украинское контрнаступление не достигнет своих военных целей, необходимо будет оценить характер будущей европейской поддержки Украины.

В то же время он подчеркнул, что Украина защищает не только свои границы, но и границы Европы.

Напомним, в марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Наместника Кремля могут арестовать в 123 странах мира, которые ратифицировали Римский статут или признают юрисдикцию МУС.

Источник : The Guardian

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