Макрон не відкидає, що Путіна не судитимуть в Гаазі заради мирних переговорів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російського диктатора Володимира Путіна, можливо, не вдастся відправити в Гаагу, якщо він залишиться єдиною людиною, з якою доведеться вести переговори про припинення війни.

Про це він сказав під час конференції лідерів ЄС у Молдові, повідомляє британська газета The Guardian.

— Якщо через кілька місяців у нас з’явиться вікно для переговорів, то питання стоятиме між судом і переговорами, і вам доведеться вести переговори з лідерами, яких ви маєте де-факто, і я думаю, що переговори будуть пріоритетом, – сказав Макрон.

Він додав, що тоді постане складне становище – “Я хочу, щоб ви сіли у в’язницю, але ви – єдиний, з ким я можу вести переговори”.

Макрон також заявив, що Росія втратила будь-яку легітимність, але якщо майбутній український контрнаступ не досягне своїх військових цілей, необхідно буде оцінити характер майбутньої європейської підтримки України.

Водночас він наголосив, що Україна захищає не лише свої кордони, але й кордони Європи.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та уповноваженого з прав дитини в РФ Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Намісника Кремля можуть заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнають юрисдикцію МКС.

Джерело : The Guardian

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