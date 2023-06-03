Принес присягу: Эрдоган в третий раз вступил в должность президента Турции
В субботу, 3 июня, Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу и официально вступил в должность президента Турции после недавнего переизбрания. Это уже третий президентский срок политика.
Как информирует агентство Anadolu, торжественная церемония состоялась в здании парламента (Великого национального собрания) Турции в Анкаре.
Временный глава парламента Девлет Бахчели передал Эрдогану документ, удостоверяющий его победу на президентских выборах.
После этого переизбранный президент зачитал текст присяги турецкому народу.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda mazbatasını aldı https://t.co/yJ7L8BYQSM pic.twitter.com/hjFEWwe9gr
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 3, 2023
– Клянусь с честью и достоинством стоять на страже государственности и независимости страны, обеспечивать неделимость родины и народа, отстаивать незыблемый суверенитет, Конституцию, верховенство права, демократию, заветы и наследие Ататюрка, принцип светской республики… Клянусь не отступать от идеала признания за каждым гражданином прав и свобод человека. Клянусь защищать и превозносить славу и честь Турецкой Республики, — говорится в тексте присяги.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti https://t.co/yJ7L8BYQSM pic.twitter.com/6am2W9Fmkq
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 3, 2023
После церемонии инаугурации Эрдоган возложил венок к мавзолею Мустафы Кемаля Ататюрка – основателя Турецкой Республики.
Торжественные мероприятия продолжатся в президентском комплексе, где переизбранный президент будет принимать поздравления. В мероприятии примут участие лидеры из более чем 80 стран, в том числе 50 глав государств, 13 премьер-министров, чиновники парламентского и министерского уровня, а также представители международных организаций, в том числе НАТО.
Запланирован официальный обед в честь гостей. Последним пунктом мероприятий будет брифинг, где Эрдоган объявит состав нового правительства.
Как известно, в Турции 28 мая состоялся второй тур президентских выборов после того, как ни один кандидат не набрал более 50% голосов, необходимых для абсолютной победы в первом туре.
Согласно официальным результатам, Реджеп Тайип Эрдоган победил с результатом 52,18% голосов. Оппозиционный кандидат Кемаль Киличдароглу получил 47,82% голосов.
Срок полномочий президента Турции продлится до 2028 года.
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