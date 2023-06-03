Принес присягу: Эрдоган в третий раз вступил в должность президента Турции

В субботу, 3 июня, Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу и официально вступил в должность президента Турции после недавнего переизбрания. Это уже третий президентский срок политика.

Как информирует агентство Anadolu, торжественная церемония состоялась в здании парламента (Великого национального собрания) Турции в Анкаре.

Временный глава парламента Девлет Бахчели передал Эрдогану документ, удостоверяющий его победу на президентских выборах.

После этого переизбранный президент зачитал текст присяги турецкому народу.

– Клянусь с честью и достоинством стоять на страже государственности и независимости страны, обеспечивать неделимость родины и народа, отстаивать незыблемый суверенитет, Конституцию, верховенство права, демократию, заветы и наследие Ататюрка, принцип светской республики… Клянусь не отступать от идеала признания за каждым гражданином прав и свобод человека. Клянусь защищать и превозносить славу и честь Турецкой Республики, — говорится в тексте присяги.

После церемонии инаугурации Эрдоган возложил венок к мавзолею Мустафы Кемаля Ататюрка – основателя Турецкой Республики.

Торжественные мероприятия продолжатся в президентском комплексе, где переизбранный президент будет принимать поздравления. В мероприятии примут участие лидеры из более чем 80 стран, в том числе 50 глав государств, 13 премьер-министров, чиновники парламентского и министерского уровня, а также представители международных организаций, в том числе НАТО.

Запланирован официальный обед в честь гостей. Последним пунктом мероприятий будет брифинг, где Эрдоган объявит состав нового правительства.

Как известно, в Турции 28 мая состоялся второй тур президентских выборов после того, как ни один кандидат не набрал более 50% голосов, необходимых для абсолютной победы в первом туре.

Согласно официальным результатам, Реджеп Тайип Эрдоган победил с результатом 52,18% голосов. Оппозиционный кандидат Кемаль Киличдароглу получил 47,82% голосов.

Срок полномочий президента Турции продлится до 2028 года.

Источник : Anadolu

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