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Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Склав присягу: Ердоган втретє заступив на посаду президента Туреччини

Реджеп Таїп Ердоган склав присягу президента
Фото: Getty Images

У суботу, 3 червня, Реджеп Таїп Ердоган склав присягу та офіційно обійняв посаду президента Туреччини після нещодавнього переобрання. Це вже третій президентський термін політика.

Як інформує агентство Anadolu, урочиста церемонія відбулася в будівлі парламенту (Великих національних зборів) Туреччини в Анкарі.

Тимчасовий голова парламенту Девлет Бахчелі передав Ердогану документ, який засвідчує його перемогу на президентських виборах.

Після цього переобраний президент зачитав текст присяги турецькому народові.

– Присягаюся з честю та гідністю стояти на варті державності та незалежності країни, забезпечувати неподільність батьківщини та народу, відстоювати непорушний суверенітет, Конституцію, верховенство права, демократію, завіти та спадщину Ататюрка, принцип світської республіки… Присягаюсь не відступати від ідеалу визнання за кожним громадянином прав і свобод людини. Клянусь захищати та звеличувати славу та честь Турецької Республіки, – йдеться в тексті присяги.

Після церемонії інавгурації Ердоган поклав вінок до мавзолею Мустафи Кемаля Ататюрка – засновника Турецької Республіки.

Урочисті заходи продовжаться в президентському комплексі, де переобраний президент прийматиме вітання. У заходах візьмуть участь високопосадовці з понад 80 країн, зокрема 50 глав держав, 13 прем’єр-міністрів, чиновники парламентського та міністерського рівня, а також представники міжнародних організацій, зокрема НАТО.

Заплановано офіційний обід на честь гостей. Останнім пунктом заходів буде брифінг, де Ердоган оголосить склад нового уряду.

В Туреччині 28 травня відбувся другий тур президентських виборів після того, як жоден кандидат не набрав понад 50% голосів, необхідних для абсолютної перемоги в першому турі.

Згідно з офіційними результатами, Реджеп Таїп Ердоган переміг із результатом 52,18% голосів. Опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримав 47,82% голосів.

Термін повноважень президента Туреччини триватиме до 2028 року.

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Реджеп Таїп Ердоган

Джерело: Anadolu
Інавгурація, Реджеп Ердоган, Туреччина
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