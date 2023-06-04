Способствовал обмену защитников Азовстали. Новым главой МИД Турции стал Хакан Фидан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почти полностью сменил правительство.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Новым министром иностранных дел назначен Хакан Фидан. С 2010 года он возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции, а до того был советником Эрдогана, когда тот еще занимал должность премьер-министра.

В 2012 году Фидана подозревали в проведении тайных мирных переговоров с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции считается террористической. Затем дело закрыли.

Кроме того, новый министр иностранных дел Турции участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана “за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции”.

Министром финансов стал экс-министр экономики и известный экс-банкир Мехмет Симсек. Отмечено, что Симсек пользуется уважением среди инвесторов. Перед ним будет стоять трудная задача, ведь Турция борется со сложным экономическим положением.

Новым министром обороны Турции стал Ясар Гюлер — начальник генерального штаба вооруженных сил. Он командовал турецкой армией во время военных вторжений в Сирию в 2019 и 2020 годах, а также руководил военными операциями в Ираке.

В субботу, 3 июня, Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу и официально вступил в должность президента Турции после недавнего переизбрания. Это уже третий президентский срок политика.

Источник: Al Jazeera

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