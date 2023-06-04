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Способствовал обмену защитников Азовстали. Новым главой МИД Турции стал Хакан Фидан

Способствовал обмену защитников Азовстали. Новым главой МИД Турции стал Хакан Фидан
Фото: Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почти полностью сменил правительство.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Новым министром иностранных дел назначен Хакан Фидан. С 2010 года он возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции, а до того был советником Эрдогана, когда тот еще занимал должность премьер-министра.

В 2012 году Фидана подозревали в проведении тайных мирных переговоров с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции считается террористической. Затем дело закрыли.

Кроме того, новый министр иностранных дел Турции участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана “за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции”.

Министром финансов стал экс-министр экономики и известный экс-банкир Мехмет Симсек. Отмечено, что Симсек пользуется уважением среди инвесторов. Перед ним будет стоять трудная задача, ведь Турция борется со сложным экономическим положением.

Новым министром обороны Турции стал Ясар Гюлер — начальник генерального штаба вооруженных сил. Он командовал турецкой армией во время военных вторжений в Сирию в 2019 и 2020 годах, а также руководил военными операциями в Ираке.

В субботу, 3 июня, Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу и официально вступил в должность президента Турции после недавнего переизбрания. Это уже третий президентский срок политика.

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Источник: Al Jazeera

Азовсталь, Кабінет міністрів, Реджеп Эрдоган, Туреччина
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