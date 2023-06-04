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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Сприяв обміну захисників Азовсталі. Новим главою МЗС Туреччини став Хакан Фідан

Сприяв обміну захисників Азовсталі. Новим главою МЗС Туреччини став Хакан Фідан
Фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган майже повністю змінив уряд.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Новим міністром закордонних справ призначено Хакана Фідана.  З 2010 року він очолював Національну розвідувальну організацію Туреччини, а до того був радником Ердогана, коли той ще обіймав посаду прем’єр-міністра.

У 2012 році Фідана підозрювали у проведенні таємних мирних переговорів із Робітничою партією Курдистану, яка в Туреччині вважається терористичною. Потім справу закрили.

Окрім того, новий міністр закордонних справ Туреччини брав участь у переговорах про обмін військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року голова Офісу президента України  Андрій Єрмак дякував Фідану “за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників Азовсталі у Туреччині”.

Міністром фінансів став ексміністр економіки та відомий ексбанкір Мехмет Сімсек. Зазначено, що Сімсек користується повагою серед інвесторів. Перед ним стоятиме важке завдання, адже Туреччина бореться зі складним економічним становищем.

Новим міністром оборони Туреччини став Ясар Гюлер – начальник генерального штабу збройних сил. Він командував турецькою армією під час військових вторгнень до Сирії в 2019 і 2020 роках, а також керував військовими операціями в Іраку.

У суботу, 3 червня, Реджеп Таїп Ердоган склав присягу та офіційно обійняв посаду президента Туреччини після нещодавнього переобрання. Це вже третій президентський термін політика.

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прапори України та ЄС

Джерело: Al Jazeera

Азовсталь, Кабінет міністрів, Реджеп Ердоган, Туреччина
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