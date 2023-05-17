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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

В Евросоюзе растет беспокойство, что в случае победы на турецких президентских выборах Кемаля Кылычдароглу Анкара попытается переосмыслить свои отношения с ЕС.

Как пишет Politico, это может повлечь за собой попытку перезапустить давно замороженные переговоры о вступлении в ЕС.

Среди высокопоставленных чиновников ЕС существует беспокойство, что желание Кылычдароглу активизировать переговоры о вступлении Турции в ЕС может осложнить очень чувствительные дебаты по расширению ЕС и членства Украины. При этом Киев пользуется значительно более широкой политической поддержкой, чем Анкара, в вопросе вступления в ЕС.

Это связано с тем, что кое-кто в Брюсселе, как и во многих столицах ЕС, считает, что принятие Украины вместе со странами Западных Балкан в ЕС может стать необходимостью четко осознавать, что Турция никогда не присоединится к ЕС.

— В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Невозможно представить, что ЕС сможет справиться и с Турцией, и с Украиной. Рынок этого не выдержит, — сказал чиновник на условиях анонимности.

Высокопоставленный чиновник сказал, что из-за агрессивной войны России вступление Украины в ЕС приобретает еще больший импульс. Принятие Киева в блок сейчас рассматривается как нечто вроде геополитической необходимости.

— Украина действительно меняет правила игры, когда речь идет о Турции, — сказал чиновник.

Politico добавляет, что публично лидеры ЕС, конечно, будут приветствовать президентство Кылычдароглу, если он победит на выборах. Они также поддержали бы его программу реформ и продемонстрировали бы желание работать с ним более конструктивно. Но война в Украине сделала Турцию менее приоритетной для блока — жертвой не только давних оговорок и предубеждений ЕС, но и геополитических императивов.

Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая. В него вышли действующий президент Реджеп Эрдоган, набравший 49,50%, и его оппонент Кемаль Кылычдароглу с 44,89%.

Напомним, в июне прошлого года Украина официально получила статус кандидата на членство в ЕС. Такой же статус тогда предоставили Молдове.

Источник: Politico
Європейський Союз, Туреччина, Украина
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