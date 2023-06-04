Столкновение поездов в Индии: количество погибших возросло до 275, названа причина аварии

275 человек погибли и сотни получили ранения в результате масштабной аварии на железной дороге в индийском городе Баласор штата Одиша.

Об этом сообщает AP.

По данным официальных лиц, причиной трагедии стала ошибка в системе электронной сигнализации, которая направила поезд на пути, занятые грузовым поездом.

Столкновение произошло 2 июня вечером.

С рельсов сошли более 10 вагонов поезда Шалимар — Ченнай — они упали на противоположный путь. Впоследствии экспресс Бенгалуру — Говра столкнулся с сошедшими вагонами, что привело к схождению трех-четырех его собственных вагонов. Трагедию усугубило то, что в столкновение также попал товарный поезд.

#WATCH | Coromandel Express derails near Bahanaga station in Balasore, Odisha. pic.twitter.com/9Lk2qauW9v — ANI (@ANI) June 2, 2023

Источник : AP

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