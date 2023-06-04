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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Зіткнення потягів в Індії: кількість загиблих зросла до 275, названо причину аварії

Зіткнення потягів в Індії: кількість загиблих зросла до 275, названо причину аварії
Фото: Getty Images

275 людей загинули і сотні дістали поранення внаслідок масштабної аварії на залізниці в індійському місті Баласор штату Одіша.

Про це повідомляє AP.

За даними офіційних осіб, причиною трагедії стала помилка в системі електронної сигналізації, яка направила потяг на колії, зайняті вантажним поїздом.

Зіткнення сталося 2 червня ввечері.

З рейок зійшли понад 10 вагонів потяга Шалімар – Ченнай – вони впали на протилежну колію. Згодом експрес Бенгалуру – Говра зіткнувся з вагонами, які зійшли, що призвело до сходження трьох-чотирьох його власних вагонів. Трагедію ускладнило те, що в зіткнення також потрапив товарний поїзд.

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Джерело: AP
Індія, потяги
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