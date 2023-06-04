Зіткнення потягів в Індії: кількість загиблих зросла до 275, названо причину аварії
275 людей загинули і сотні дістали поранення внаслідок масштабної аварії на залізниці в індійському місті Баласор штату Одіша.
Про це повідомляє AP.
За даними офіційних осіб, причиною трагедії стала помилка в системі електронної сигналізації, яка направила потяг на колії, зайняті вантажним поїздом.
Зіткнення сталося 2 червня ввечері.
З рейок зійшли понад 10 вагонів потяга Шалімар – Ченнай – вони впали на протилежну колію. Згодом експрес Бенгалуру – Говра зіткнувся з вагонами, які зійшли, що призвело до сходження трьох-чотирьох його власних вагонів. Трагедію ускладнило те, що в зіткнення також потрапив товарний поїзд.
#WATCH | Coromandel Express derails near Bahanaga station in Balasore, Odisha. pic.twitter.com/9Lk2qauW9v
— ANI (@ANI) June 2, 2023
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