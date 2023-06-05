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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Доходы РФ от продажи нефти и газа в мае сократились более чем на треть – Bloomberg

видобуток нафти
Фото: Unsplash

Доходы России от продажи нефти и природного газа в мае упали более чем на треть. Причиной падения стало снижение цен на нефть на фоне западных санкций и сокращение экспорта газа в Европу.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Российский Минфин сообщил, что поступления в российский бюджет от налогов на нефть и газ упали на 36% по сравнению с прошлым годом до 570,7 млрд рублей ($7 млрд).

Налоги на нефть и нефтепродукты, на которые в мае приходилось 75% всех поступлений от углеводородов, упали на 31% до 425,8 млрд рублей, согласно расчетам Bloomberg.

Нефть и газ приносят около трети в российскую казну, которая находится под давлением на фоне роста расходов на финансирование агрессивной войны в Украине. Падение поступлений в бюджет РФ произошло после того, как Евросоюз запретил большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов, а G7 наложила ограничения на цены на российскую нефть.

В начале этого года правительство РФ изменило способ оценки цен на нефть для налогообложения, пытаясь увеличить поступления в бюджет. Оно ввело скидку к эталонной цене на нефть марки Brent, которая устанавливает минимальную цену на российскую нефть для бюджетных целей. Если российская нефть торгуется выше пороговой цены, Минфин использует для налоговых расчетов преобладающую рыночную цену.

В мае ключевая экспортная смесь Urals стоила в среднем $53,34 за баррель, что почти на $9 выше цены, рассчитанной с помощью механизма скидок, согласно данным Минфином. Диктатор Владимир Путин также приказал своему правительству доработать имеющиеся показатели и установить новые для расчета цен на нефть для уплаты налогов.

Доходы от продажи газа в мае упали почти на 46% по сравнению с прошлым годом до 145 млрд рублей. Компенсировать потери от экспортной пошлины не смогли даже более высокие поступления от налога на добычу полезных ископаемых.

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Источник: Bloomberg
Газ, нефть, Росія, Санкції проти Росії
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