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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Рамштайн-13: місце і дата наступного засідання Контактної групи з оборони України

Рамштайн-12, Ллойд Остін, Марк Міллі
Фото: Getty Images

13-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн відбудеться у Брюсселі 15 червня.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Пентагону Пет Райдер.

– Наступного тижня міністр Остін знову вирушить до Брюсселя, де він і голова Об’єднаного комітету начальників штабів НАТО генерал Міллі проведуть особисте засідання Контактної групи з питань оборони України 15 червня, після чого відбудеться засідання міністрів оборони країн НАТО 16 червня, – уточнив він.

Інших подробиць щодо участі глави Пентагону у Рамштайн-13 він не повідомив, пообіцявши надати додаткову інформацію найближчим часом.

Райдер відмовився коментувати можливий початок контрнаступу ЗСУ, наголосивши лише, що Пентагон стежить за повідомленнями про активізацію бойових дій в Україні.

– Коли справа доходить до характеристики цих конкретних операцій або розмов про ці операції, це справді те, що краще залишити українцям, – додав він.

Напередодні міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що на Рамштайн-13 союзники України оновлять статус військової підтримки ЗСУ перед контрнаступом.

25 травня відбулось 12-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Джерело: U.S. DepartmentofDefense

Бельгія, Брюссель, Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Пентагон, Рамштайн, Російська агресія, США-Україна
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