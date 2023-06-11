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За рік режим Лукашенка передав Росії понад 131 тис. тонн боєприпасів – ЗМІ

Лукашенко і Путін
Фото: Getty Images

За рік режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка передав Росії 131 582 тонни боєприпасів.

Про це йдеться у проєкті білоруського журналіста й аналітика Антона Мотолька Motolko help з посиланням на дані спільноти залізничників Білорусі.

Зазначається, що з січня 2022 року по лютий 2023 року обсяг вивезення боєприпасів з Білорусі до Росії і на тимчасово окуповані території України склав 131 582 тонни.

У середньому за місяць вивозили приблизно 10 121 тонн. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну обсяги були в десятки разів меншими і почали зростати відразу ж після 24 лютого 2022 року.

– У січні та лютому 2022 року до РФ було вивезено 203 тонни, а вже в березні 2022 року у 12,5 разів більше – 2 558 тонн. А наступного місяця, у квітні 2022 року, було досягнуто піку за обсягами вивезення боєприпасів у РФ за весь аналізований період – 29 741 тонна за місяць. Другим місяцем за обсягами став січень 2023 року – 24 421 тонна, – йдеться у публікації.

Найбільші вивезення за аналізований період відбувалися з 9-и залізничних станцій на території Білорусі.

Найбільше снарядів вивезли з: 43-го арсеналу ракет і боєприпасів (залізнична станція Добруш) – 33 032 тонни; 46-го арсеналу ракет і боєприпасів (залізнична станція Бронна Гора) – 28 507 тонн; 1405-ї артилерійської бази (залізнична станція Осиповичі-1) – 25 237 тонн.

Снаряди, передані режимом Лукашенка Росії, вивозилися не тільки на територію РФ, а й безпосередньо на тимчасово окуповані території України, включно з Кримом, а також на окуповану територію Грузії.

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Білорусь, Війна в Україні, Олександр Лукашенко, Росія
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