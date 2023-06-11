На Белгородщине с рельсов сошли 15 грузовых вагонов
В российской Белгородской области с рельсов сошел еще один грузовой поезд.
Эту информацию 10 июня подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
— Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав направлялся к станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы, — написал он.
Сход вагонов произошел в Алексеевском городском округе.
Российский губернатор сообщил, что вагоны якобы были пустые и должны были прибыть на станцию местного предприятия.
В то же время местные Telegram-каналы публикуют сход поезда с рельсов.
Это не впервые, когда в приграничных с Украиной территориях России с рельсов сходят грузовые поезда.
Так, еще 1 мая в Брянской области произошел подрыв, в результате чего с рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами.
Впоследствии стало известно, что подрыв железной дороги произошел и неподалеку от самого Брянска, где сошло 20 вагонов грузового состава и локомотив.
Неизвестные взрывали железнодорожный путь в Брянской области и прошлым летом.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова