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Илья Нежигай, редактор ленты

На Белгородщине с рельсов сошли 15 грузовых вагонов

На Белгородщине с рельсов сошли 15 грузовых вагонов
Фото: Pexels

В российской Белгородской области с рельсов сошел еще один грузовой поезд.

Эту информацию 10 июня подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Пустой состав направлялся к станции одного из предприятий. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы, — написал он.

Сход вагонов произошел в Алексеевском городском округе.

Российский губернатор сообщил, что вагоны якобы были пустые и должны были прибыть на станцию местного предприятия.

В то же время местные Telegram-каналы публикуют сход поезда с рельсов.

Это не впервые, когда в приграничных с Украиной территориях России с рельсов сходят грузовые поезда.

Так, еще 1 мая в Брянской области произошел подрыв, в результате чего с рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами.

Впоследствии стало известно, что подрыв железной дороги произошел и неподалеку от самого Брянска, где сошло 20 вагонов грузового состава и локомотив.

Неизвестные взрывали железнодорожный путь в Брянской области и прошлым летом.

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Авария поезда, Белгород, поїзд, Росія
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