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Ілля Нежигай, редактор стрічки

На Бєлгородщині з рейок зійшли 15 вантажних вагонів

На Бєлгородщині з рейок зійшли 15 вантажних вагонів
Фото: Pexels

У російській Бєлгородській області з рейок зійшов ще один вантажний поїзд.

Цю інформацію 10 червня підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

– Поруч із залізничною станцією з рейок зійшли 15 вантажних вагонів локомотива. За попередніми даними, постраждалих немає. Порожній склад прямував до станції одного з підприємств. Порушення в русі приміських поїздів немає. На місці працюють оперативні служби, – написав він.

Сходження вагонів сталось в Олексіївському міському окрузі.

Російський губернатор повідомив, що вагони начебто були порожні й мали прибути на станцію місцевого підприємства.

Водночас місцеві Telegram-канали публікують сходження поїзда з рейок.

Це не вперше, коли у прикордонних до України територіях Росії з рейок сходять вантажні потяги.

Так, ще 1 травня в Брянській області стався підрив, в результаті чого з рейок зійшов поїзд з нафтопродуктами й пиломатеріалами.

Згодом стало відомо, що підрив залізниці стався й неподалік самого Брянська, де зійшло 20 вагонів вантажного складу та локомотив.

Невідомі підривали залізничний шлях в Брянській області і минулого літа.

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Аварія поїзда, Бєлгород, поїзд, Росія
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