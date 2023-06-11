На Бєлгородщині з рейок зійшли 15 вантажних вагонів
У російській Бєлгородській області з рейок зійшов ще один вантажний поїзд.
Цю інформацію 10 червня підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.
– Поруч із залізничною станцією з рейок зійшли 15 вантажних вагонів локомотива. За попередніми даними, постраждалих немає. Порожній склад прямував до станції одного з підприємств. Порушення в русі приміських поїздів немає. На місці працюють оперативні служби, – написав він.
Сходження вагонів сталось в Олексіївському міському окрузі.
Російський губернатор повідомив, що вагони начебто були порожні й мали прибути на станцію місцевого підприємства.
Водночас місцеві Telegram-канали публікують сходження поїзда з рейок.
Це не вперше, коли у прикордонних до України територіях Росії з рейок сходять вантажні потяги.
Так, ще 1 травня в Брянській області стався підрив, в результаті чого з рейок зійшов поїзд з нафтопродуктами й пиломатеріалами.
Згодом стало відомо, що підрив залізниці стався й неподалік самого Брянська, де зійшло 20 вагонів вантажного складу та локомотив.
Невідомі підривали залізничний шлях в Брянській області і минулого літа.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова