Стоимость составляет от $16,1 млн: украинские военные уничтожили ударный вертолет Ка-52 РФ

Украинские военные уничтожили еще один дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как Аллигатор.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В сообщении говорится, что российский вертолет Ка-52 стоит значительную сумму денег. Известно, что стоимость за одну единицу военной техники — минимум от $16,1 млн или 484 млн российских рублей.

Ка-52 — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, который осуществляет разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов.

По данным из открытых источников, этот вертолет способен бить по бронированной и небронированной технике, живой силе и воздушным целям противника на поле боя.

По состоянию на 23 января 2023 года, журналисты нашли фото- и видеосвидетельства потери российскими войсками 31 единицы Ка-52. Британская военная разведка сообщала о подтвержденных сведениях, свидетельствующих об уничтожении по меньшей мере 23 вертолетов Ка-52 по состоянию на 25 октября 2022 года.

Источник : Генштаб ВСУ

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