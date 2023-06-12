Вартість становить від $16,1 млн: українські військові знищили ударний вертоліт Ка-52 РФ

Українські військові знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як Алігатор.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. У повідомленні йдеться, що російський вертоліт Ка-52 коштує значну суму грошей. Відомо, що вартість за одну одиницю військової техніки – щонайменше від $16,1 млн або 484 млн російських рублів.

Ка-52 — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів.

За даними з відкритих джерел, цей вертоліт здатний вдарити по броньованій і неброньованій техніці, живій силі та повітряних цілях противника на полі бою.

Станом на 23 січня 2023 року, журналісти знайшли фото- та відеосвідчення втрати російськими військами 31 одиниці Ка-52. Британська військова розвідка повідомляла про підтверджені відомості, які свідчать про знищення щонайменше 23 вертольотів Ка-52 станом на 25 жовтня 2022 року.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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