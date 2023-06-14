Люксембург признал Голодомор геноцидом украинского народа

Палата депутатов Люксембурга приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, нельзя забывать о миллионах жертв тоталитарного московского режима.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал историческое решение правительства Люксембурга. Он считает, что оно восстанавливает справедливость.

— Этот шаг чтит миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание Голодомора геноцидом продолжает расти, — отметил глава МИД.

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