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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: УНІАН

Палата депутатів Люксембургу ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму.

Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав історичне рішення уряду Люксембургу. Він вважає, що воно відновлює справедливість.

– Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору геноцидом продовжує зростати, – зазначив глава МЗС.

Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

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Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

Війна в Україні, Геноцид, Голодомор, Люксембург
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