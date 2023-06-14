Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу

Палата депутатів Люксембургу ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав історичне рішення уряду Люксембургу. Він вважає, що воно відновлює справедливість.

– Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору геноцидом продовжує зростати, – зазначив глава МЗС.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.