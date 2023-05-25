Британия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Великобритания признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом говорится в решении Нижней палаты британского парламента.

Автор резолюции, член парламента Британии Полин Лэтем рассматривает это решение как послание российскому диктатору Владимиру Путину из-за полномасштабной войны против Украины.

— Советский Союз убил миллионы украинцев политикой принудительного голода и миграции. И это напоминает то, что происходит сейчас в Украине. Как и Сталин в 1930-х годах, цель Путина сегодня — уничтожить нацию и концепцию украинской идентичности, — утверждает Полин Летем.

Первые ощутимые политические шаги на территории Британии по Голодомору в Украине состоялись в 1980-х годах.

Тогда украинская диаспора пыталась донести важность распространения страшной правды о том, как сталинский режим заморил украинцев голодом и забирал у жителей все продовольствие.

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