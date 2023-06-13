США планируют предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном — WSJ

Ожидается, что администрация президента США Джозефа Байдена предоставит Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

Как пишет издание The Wall Street Journal, об этом заявили сегодня американские чиновники после недель внутренних дебатов относительно того, как оснастить танки Abrams, которые передадут Киеву.

В конце апреля Великобритания отправила Украине тысячи единиц боеприпасов для танков Challenger 2, среди них бронебойные снаряды с обедненным ураном.

Перед этим в правительстве Польши заявили о намерениях изготавливать у себя снаряды с обедненным ураном для американских танков Abrams.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени.

Источник : The Wall Street Journal

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