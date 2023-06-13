США планируют предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном — WSJ
Ожидается, что администрация президента США Джозефа Байдена предоставит Украине танковые снаряды с обедненным ураном.
Как пишет издание The Wall Street Journal, об этом заявили сегодня американские чиновники после недель внутренних дебатов относительно того, как оснастить танки Abrams, которые передадут Киеву.
В конце апреля Великобритания отправила Украине тысячи единиц боеприпасов для танков Challenger 2, среди них бронебойные снаряды с обедненным ураном.
Перед этим в правительстве Польши заявили о намерениях изготавливать у себя снаряды с обедненным ураном для американских танков Abrams.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина получит танки Abrams в начале осени.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова