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Валентина Летяк, редакторка стрічки

США планують надати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном – WSJ

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Очікується, що адміністрація президента США Джозефа Байдена надасть Україні танкові снаряди зі збідненим ураном.

Як пише видання The Wall Street Journal, про це заявили сьогодні американські чиновники після тижнів внутрішніх дебатів щодо того, як оснастити танки Abrams, які передадуть Києву.

Наприкінці квітня Велика Британія відправила Україні тисячі одиниць боєприпасів для танків Challenger 2, серед них бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

Перед цим в уряді Польщі заявили про наміри виготовляти у себе снаряди зі збідненим ураном для американських танків Abrams.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені.

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Challenger 2

Джерело: The Wall Street Journal
Війна в Україні, Військова техніка, США-Україна, Танки для України
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Оксана Михайлова
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