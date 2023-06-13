Вибухають у стволі: Міноборони РФ надіслало неякісні снаряди для артилеристів у Брянській області

У Брянській області російським військовим видали партію неякісних снарядів. Через це артилерійським підрозділам РФ заборонили використовувати 122-мм та 152-мм боєприпаси 2023 року випуску.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля. Зазначається, що війська РФ отримали вказівку про заборону використання цих боєприпасів, оскільки вони постійно вибухають у каналі ствола.

У ЦНС уточнили з посиланням на підпілля, що партія неякісних боєприпасів надійшла до російських артилерійських підрозділів оперативної групи Брянськ.

За даними Центру національного спротиву, органи російської ФСБ та військової контррозвідки ведуть слідство через підозру в масштабній корупційній схемі посадовців Міністерства оборони РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

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