Вибухають у стволі: Міноборони РФ надіслало неякісні снаряди для артилеристів у Брянській області
У Брянській області російським військовим видали партію неякісних снарядів. Через це артилерійським підрозділам РФ заборонили використовувати 122-мм та 152-мм боєприпаси 2023 року випуску.
Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля. Зазначається, що війська РФ отримали вказівку про заборону використання цих боєприпасів, оскільки вони постійно вибухають у каналі ствола.
У ЦНС уточнили з посиланням на підпілля, що партія неякісних боєприпасів надійшла до російських артилерійських підрозділів оперативної групи Брянськ.
За даними Центру національного спротиву, органи російської ФСБ та військової контррозвідки ведуть слідство через підозру в масштабній корупційній схемі посадовців Міністерства оборони РФ.
Джерело: Центр національного спротиву
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