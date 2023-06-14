Вверх поднимается черный дым: в России вспыхнул пожар на электростанции

В Ростовской области России горит электростанция. Сильный пожар вспыхнул на Новочеркасской ГРЭС.

Как сообщают росСМИ, огонь охватил крышу на 6-м энергоблоке, а потом перекинулся на пятый.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Перед началом пожара очевидцы слышали взрыв. Работу станции приостановили, сотрудников эвакуировали.

— На Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, проводится устранение оперативными расчетами, причины устанавливаются. Открытого горения уже нет. Работа станции остановлена. С места пожара людей эвакуировали, — в пресс-службе ГРЭС.

Отметим, что электростанция расположена в Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону.

Наряду с Ростовской АЭС ГРЭС является основной базовой электростанцией в ростовской энергосистеме. Установленная мощность — 2258 МВт.

Напомним, что 11 июня в российском городе Ростов-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на территории завода Ростсельмаш.

Ростсельмаш — это один из крупнейших заводов в РФ по производству сельскохозяйственной техники.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.