Вгору здіймається чорний дим: у Росії спалахнула пожежа на електростанції
У Ростовській області Росії горить електростанція. Сильна пожежа спалахнула на Новочеркаській ДРЕС.
Як повідомляють росЗМІ, вогонь охопив дах на 6-му енергоблоці, а потім перекинувся на п’ятий.
Площа пожежі становить 200 квадратних метрів. Перед початком пожежі очевидці чули вибух. Роботу станції призупинили, співробітників евакуювали.
– На Новочеркаській ГРЕС сталося загоряння, проводиться усунення оперативними розрахунками, причини встановлюються. Відкритого горіння вже немає. Роботу станції зупинено. З місця пожежі людей евакуювали, – у пресслужбі ДРЕС.
Зазначимо, що електростанція розташована в Новочеркаську Ростовської області за 53 км від Ростова-на-Дону.
Поряд із Ростовською АЕС ДРЕС є основною базовою електростанцією в ростовській енергосистемі. Встановлена потужність – 2258 МВт.
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