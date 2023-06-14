Вгору здіймається чорний дим: у Росії спалахнула пожежа на електростанції

У Ростовській області Росії горить електростанція. Сильна пожежа спалахнула на Новочеркаській ДРЕС.

Як повідомляють росЗМІ, вогонь охопив дах на 6-му енергоблоці, а потім перекинувся на п’ятий.

Площа пожежі становить 200 квадратних метрів. Перед початком пожежі очевидці чули вибух. Роботу станції призупинили, співробітників евакуювали.

– На Новочеркаській ГРЕС сталося загоряння, проводиться усунення оперативними розрахунками, причини встановлюються. Відкритого горіння вже немає. Роботу станції зупинено. З місця пожежі людей евакуювали, – у пресслужбі ДРЕС.

Зазначимо, що електростанція розташована в Новочеркаську Ростовської області за 53 км від Ростова-на-Дону.

Поряд із Ростовською АЕС ДРЕС є основною базовою електростанцією в ростовській енергосистемі. Встановлена потужність – 2258 МВт.

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