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Илья Нежигай, редактор ленты

Одна из важных целей для Путина: в ГУР рассказали, сколько было совершено покушений на Буданова

Одна из важных целей для Путина: в ГУР рассказали, сколько было совершено покушений на Буданова
Фото: Getty Images

За время с момента полномасштабного вторжения на главу украинской военной разведки Кирилла Буданова было совершено более 10 покушений, а сам он неоднократно участвовал в боевых задачах с подразделениями Сил обороны Украины.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Комментируя то, как начальник ГУР МО Кирилл Буданов лично участвовал в спецоперации по освобождению Русская Лозовая на Харьковщине в рядах спецподразделения Кракен, Андрей Юсов рассказал, что это “не единственный пример и не единственная операция”, когда глава военной разведки выходил на боевые задачи.

— Он на собственном примере показывает и бойцам, и даже командирам пример мотивации, планирования и реализации задач. Думаю, что Главное управление разведки от этого только выиграет. Потому что когда командир находится непосредственно “на земле”, знает и видит, что происходит, это позволяет принимать более ответственные и нужные решения, — сказал Юсов.

Комментируя количество таких боевых выходов Буданова, Юсов сказал, что это “не единицы”.

Представитель ГУР рассказал, что к тем успешным операциям военной разведки, о которых сегодня можно говорить, можно отнести остров Змеиный, воздушный мост на Мариуполь (с доставкой оборудования, продовольствия и эвакуацией раненых), освобождение Харьковской области, оборону Киевской области и сотрудничество с международным легионом.

На вопрос журналистов о том, как российская пропаганда пыталась продвигать фейк о смерти Кирилла Буданова, Юсов рассказал, что на Кирилла Буданова уже было более 10 попыток покушений за время полномасштабного вторжения России.

— Точно известно, что это более 10 попыток… Да, Буданов — одна из важных целей для “русского мира”, для российской пропаганды и для правящего режима Путина. Он это прекрасно осознает и, в принципе, публично комментировал, считая, что это хорошая оценка. Значит, работа ведется в правильном направлении, — сказал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что несмотря на атаки на военную разведку Украины со стороны РФ, украинская разведка продолжает свою эффективную работу, а все подразделения, которые занимаются информационной работой, сбором данных и другими направлениями, ни на час не прекращали свою эффективную работу.

— То, что враг пытается и будет пытаться влиять различными способами на работу сектора безопасности и обороны, — будет. Но ГУР это не остановит и не остановило ни на один час, — сказал Юсов.

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказывал, что во время спецопераций на Донбассе получил три ранения, одно из которых было тяжелым.

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Источник: Украинская правда
Андрій Юсов, Владимир Путин, Кирилл Буданов, Разведка, Російська агресія, Росія
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