В Подмосковье упали несколько беспилотников — росСМИ
Российские паблики в Telegram сообщили утром 21 июня о падении нескольких беспилотников в Подмосковье.
В частности, по словам очевидцев, около 05:00 первый дрон якобы взорвался в небе в районе села Лукино в Новой Москве и упал в поле.
Еще два БпЛА вскоре упали недалеко от воинской части в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Вероятно, речь идет о складах 15 мотострелкового полка Таманской дивизии ВС РФ.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил падение дронов самолетного типа, отметив, что пострадавших и разрушений нет.
В Минобороны страны-агрессора сообщили, что “все БпЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение”.
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