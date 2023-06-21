В Подмосковье упали несколько беспилотников — росСМИ

Российские паблики в Telegram сообщили утром 21 июня о падении нескольких беспилотников в Подмосковье.

В частности, по словам очевидцев, около 05:00 первый дрон якобы взорвался в небе в районе села Лукино в Новой Москве и упал в поле.

Еще два БпЛА вскоре упали недалеко от воинской части в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Вероятно, речь идет о складах 15 мотострелкового полка Таманской дивизии ВС РФ.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил падение дронов самолетного типа, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны страны-агрессора сообщили, что “все БпЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение”.

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