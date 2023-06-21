У Підмосков’ї впали кілька безпілотників – росЗМІ
Російські пабліки в Telegram повідомили вранці 21 червня про падіння кількох безпілотників у Підмосков’ї.
Зокрема, за словами очевидців, близько 05:00 перший дрон нібито вибухнув у небі в районі села Лукіно в Новій Москві та впав у полі.
Ще два БпЛА згодом впали неподалік військової частини у Наро-Фомінському районі Підмосков’я. Ймовірно, йдеться про склади 15 мотострілецького полку Таманської дивізії ЗС РФ.
Глава Підмосков’я Андрій Воробйов підтвердив падіння дронів літакового типу, зауваживши, що постраждалих та руйнувань немає.
В Міноборони країни-агресора повідомили, що “усі БпЛА були придушені засобами радіоелектронної боротьби, внаслідок чого втратили керування і зазнали аварії”.
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський