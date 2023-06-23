В зоне поиска пропавшего батискафа, плывшего к затонувшему Титанику, нашли поле обломков

Дистанционно управляемый аппарат, направленный с канадского судна на дно океана, обнаружил “поле обломков” рядом с Титаником.

Об этом сообщила Береговая охрана США в Twitter, добавив, что эксперты “оценивают полученную информацию”.

Другой робот с французского исследовательского судна также был направлен на морское дно для поиска признаков 6,7-метрового подводного аппарата Titan, пишет France 24.

Эксперт по спасательным операциям сообщил BBC, что обломки, найденные в зоне поиска Титана, были “посадочной рамой” и “задней крышкой” пропавшего судна.

Подводный аппарат Titan размером с фургон, управляемый американской компанией OceanGate Expeditions, начал двухчасовой спуск в 8 часов утра в воскресенье, 18 июня, но потерял связь со своим судном поддержки.

По данным компании, подводный аппарат отправился в путь с запасом воздуха на 96 часов, что означает, что кислород был исчерпан к утру четверга, если предположить, что Titan все еще цел. Точное время зависит от таких факторов, как наличие энергии на аппарате и спокойствие людей на борту, говорят эксперты.

Спасатели и родственники пяти пассажиров Titan почувствовали надежду, когда в среду Береговая охрана США сообщила, что канадские поисковые самолеты зафиксировали подводные шумы с помощью гидролокационных буев ранее в тот же день и во вторник.

Но поиски с помощью дистанционно управляемых подводных аппаратов в местах обнаружения шумов не дали результатов, и официальные лица предупредили, что звуки могли исходить не от Titan.

В четверг контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер сообщил телекомпании NBC, что поиски будут продолжаться в течение дня.

Исчезновение судна

Корабль Титаник, затонувший в 1912 году во время своего первого рейса после столкновения с айсбергом, в результате чего погибло более 1500 человек, лежит примерно в 1450 км к востоку от Кейп-Кода, штат Массачусетс, и в 640 км к югу от Сент-Джонса, Ньюфаундленд.

Глубоководная экскурсия Titan к затонувшему кораблю совершила туристическое приключение, за которое компания OceanGate берет $250 тыс. с человека.

Со временем, 19 июня, стало известно, что в Атлантическом океане пропал без вести подводный аппарат, который доставлял людей к месту гибели Титаника.

Среди пассажиров были британский миллиардер и искатель приключений, 58-летний Хэмиш Хардинг и 48-летний бизнес-магнат пакистанского происхождения Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулеманом, которые являются гражданами Великобритании.

На борту также находились французский океанограф и ведущий эксперт по Титанику, 77-летний Поль-Анри Наржоле и Стоктон Раш, американский основатель и исполнительный директор компании OceanGate. Раш женат на потомке двух жертв Титаника.

— Мы ждем с тревогой, мы почти не спим, — сказал Матье Йоханн, редактор в его издательстве Harper Collins.

Шон Лиет, возглавляющий компанию, которая совместно владеет судном поддержки Polar Prince, заявил, что все протоколы были соблюдены до того, как подводный аппарат потерял связь.

— На подводном аппарате все еще есть средства жизнеобеспечения, и мы будем сохранять надежду до самого конца, — сказал Лит, исполнительный директор компании Miawpukek Horizon Maritime Services.

Вопросы о безопасности Titan были подняты в 2018 году на симпозиуме экспертов подводной индустрии и в судебном иске, поданном бывшим руководителем морских операций компании OceanGate, который был урегулирован в конце того же года.

Даже если бы Titan был обнаружен, его извлечение было бы сопряжено с огромными логистическими трудностями.

Если бы подводному аппарату удалось вернуться на поверхность, обнаружить его в открытом море было бы сложно, а снаружи он закрыт на болты, так что находящиеся в нем люди не смогут выйти без посторонней помощи.

Если Titan находится на дне океана, спасателям пришлось бы бороться с огромным давлением и полной темнотой на такой глубине. Британский эксперт по Титанику Тим Малтин сказал, что на морском дне будет “практически невозможно провести спасательную операцию между подводными лодками”.

Также может быть трудно найти Titan среди обломков.

— Если вы видели поле обломков Титаника, там будет тысяча различных объектов такого размера. Это может оказаться бесконечной задачей, — сказал Джейми Прингл, судебный геофизик из Университета Кила в Великобритании.

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