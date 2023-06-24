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Юлия Соколова, редактор ленты

Москва практически изолирована силовиками РФ и готовится к осаде – ГУР

Москва під час бунту ПВК Вагнера
Фото: Getty Images

Российская столица – Москва готовится к осаде на фоне так называемого бунта наемников ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Поскольку “вагнеровцы” направляются к столице РФ, российские силовики и военные останавливают движение транспорта и устанавливают патрули.

– В настоящее время Москва практически изолирована силами полицейских и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выездах из города находятся усиленные патрули, — отметили в ГУР.

В городе зафиксировано множество автобусов без номерных или опознавательных знаков, в которых находятся вооруженные люди.

Кроме того, остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта, не происходят грузовые и почтовые перевозки. Осуществляется массовый досмотр автомобильного транспорта, особенно крупных закрытых фургонов.

На федеральной трассе М4 Дон (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск) практически остановилось движение гражданского и служебного транспорта. Именно по ней, согласно некоторым сообщениям, движутся “вагнеровцы” в направлении столицы РФ.

На трассе все полосы освободили для военной и грузовой техники. А на съездах появились вооруженные блокпосты.

– В Москву стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и приграничных регионах, – уточнили в ГУР.

Из-за демарша Пригожина в ряде регионов РФ объявили режим контртеррористической операции (КТО). Он предоставляет широкие права и возможности российским силовикам.

Они могут: прослушивать любые телефонные разговоры и проверять переписки; производить задержания и обыски без согласований; силой врываться в частные и служебные помещения; использовать автомобили граждан и организаций; отключать связь; “удалять физических лиц с участков местности и объектов”.

Как известно, вечером 23 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую армию в атаке на лагерь его наемников. Он объявил о планах отомстить военному руководству РФ.

В настоящее время “вагнеровцы” захватили ключевые объекты в Ростове-на-Дону, в том числе штаб Южного военного округа, городскую администрацию, управления ФСБ и МВД.

Также есть данные о захвате военных объектов в Воронеже. Наемники продвигаются в сторону Москвы.

За последними событиями в РФ можно наблюдать онлайн на Фактах ICTV.

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Источник: ГУР Минобороны Украины

Москва, ЧВК Вагнера, Разведка, Росія
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